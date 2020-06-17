去往阿拉湖度假区的航班票价如何？

哈通社/努尔苏丹/6月17日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部17日对前往阿拉湖度假区的航班票价做出了介绍。

消息称，前往阿拉湖的旅游航线已获得国家补贴，票价均在1万至1.6万坚戈之间。

具体来说，斯卡特（SCAT）航空公司可容纳50人的Bombardier CRJ200机型将执飞以下航班：

-努尔苏丹-乌沙拉尔-努尔苏丹方向航班自5月27日起恢复执飞，每周7个架次，单向航班的机票价格为1.6万坚戈/人。

-阿拉木图-乌沙拉尔-阿拉木图方向航班自5月28日起恢复执飞，每周7个架次，单向航班票价1万坚戈/人。

南方天空航空公司（Южное Небо） 可容纳50人的小型客机АН-24将执飞以下航班：

-阿拉木图-乌尔扎尔-阿拉木图方向航班自5月23日起恢复执飞，每周7个架次，单向航班票价1.4万坚戈/人。

-努尔苏丹-乌尔扎尔-努尔苏丹方向航班自2020年5月23日起恢复执飞，每周7班，单向航班票价1.6万坚戈/人。

此外，为加大2020年补贴额并满足旅客出行需求，该部正在落实自7月起增加阿拉木图-杰兹卡兹甘-阿拉木图，努尔苏丹-巴尔喀什-努尔苏丹，努尔苏丹-乌沙拉尔-努尔苏丹方向航班工作。

【编译：阿依波塔】