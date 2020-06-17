阿拜之父启程朝圣之地——塞梅市考柯诺夫清真寺

哈通社/塞梅/6月17日 – 在哈萨克斯坦东哈州塞梅市，矗立着被认为是哈萨克斯坦著名的历史和宗教文化标志性建筑之一的——特尼拜·考柯诺夫清真寺。

这座绿顶的木质建筑，始建于1836年，距今已有2个世纪的历史。

该清真寺由当时塞梅地区著名的商人特尼拜·考柯诺夫出资修建。

清真寺的地基以岩石砌成，建筑主体则为木质结构。





建成至今的2个多世纪以来，这座宗教圣所见证了当地许多历史事件的发生。

据当地档案记载，与这座清真寺同时动工的，还有两座东正教教堂，但在后来的一系列战争和动乱过程中，除了这座清真寺以外，城市中的许多老建筑都被烧毁了。

为了保存住这座古老的木制建筑，塞梅市人民付出了不少努力。

据历史学家记载，前苏联时期，该宗教场所曾一度被封闭，并处于将被拆除的边缘。但一个幸运的情况，令清真寺免于被毁。当地革命委员会的负责人因故受伤，导致臂骨骨折，一位本地医生治好了他的伤痛。当负责人表示，为感谢医生的帮助，将满足他的一个要求时，这位本地医生便恳求对方不要毁掉清真寺。

值得一提的是，哈萨克斯坦著名的思想家、文学家和教育家阿拜的父亲——库南拜·沃斯肯拜，以及阿拜的侄子——哈萨克诗人、作家、翻译家、作曲家、历史学家萨卡里姆·库达依别尔艮吾勒，曾从这座清真寺出发，前往麦加朝圣。

建成200多年的古老建筑，迄今仍然保持着对信众和游客的开放。

【编译：木合塔尔·木拉提】