世卫组织宣布停用羟氯喹 并强调地塞米松只适合重症患者

哈通社/日内瓦/6月18日 -- 世界卫生组织宣布，停止用抗疟疾药物羟氯喹治疗2019冠状病毒疾病的试验，并将把类固醇药物地塞米松列入治疗COVID-19的治疗方案当中。

世界卫生组织17日宣布停止其«团结试验»项目中羟氯喹分支试验，理由是该药物未能降低新冠患者的病亡率。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品部门官员雷斯特雷波当天在例行记者会上表示，基于对已公布证据的分析和审查，试验执行小组经过深思熟虑后决定，停止«团结试验»项目中羟氯喹分支试验。

雷斯特雷波说，来自«团结试验»项目的内部证据以及其他外部证据表明，与针对新冠患者的标准治疗相比，羟氯喹并不会降低患者的病亡率。

她强调，停止羟氯喹分支试验并不构成世卫组织的政策，也不是世卫组织的政策建议。已开始试用药物的患者可在咨询医生后，选择完成疗程或停止服药。

较早前，美国食品及药物管理局已撤销紧急授权，不再允许用这种药物治疗冠病患者，理由是药物对冠病不具疗效。

此外，将把类固醇药物地塞米松列入治疗COVID-19的治疗方案当中。

较早前，英国的一项研究发现，这种价格便宜的常见药物能大大减低冠病重症患者的死亡率。世卫组织总干事谭德塞形容，这个发现为冠病的治疗带来希望。

不过，一些医生警告，这种疗法可能产生副作用，要求研究人员提供更多数据。