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    15:45, 18 六月 2020 | GMT +6

    联合国选举新任安理会非常任理事国

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    哈通社/纽约/6月18日--联合国大会在周三举行了投票，选举2021-2022年期间安全理事会的五个非常任理事国。

    两个月以来，来自西方的加拿大、挪威和爱尔兰这三个国家争夺两个席位，非洲地区的吉布提和肯尼亚争夺一个席位。而竞争最不激烈的是印度和墨西哥，因为它们是亚太地区和拉丁美洲（包括加勒比地区）的唯一候选国，但是，这并不能使这些国家轻松获得联合国大会有效票数，即在193个国家中获得至少128票。

    最后，正如预期的那样，印度和墨西哥毫无疑问地分别获得了184和187的有效票数。

    在西方组中，竞争非常激烈，但仍然在第一轮结束，挪威和爱尔兰最终取得成功，分别获得130票和128票，只有108票投给加拿大。

    最激烈是非洲组的竞争，将在第二轮投票揭晓获胜者。肯尼亚和吉布提这两个候选国都没有赢得2/3的有效选票，分别是113票和78票。

    通常，选举联合国安理会非常任理事国是在一天内完成的，但这次是由于受冠状病毒影响，联合国决定每天只投票一次。 因此，最快将在明天选出联合国安理会非常任理事国的第五个新成员。

    由于COVID-19的威胁，联合国大会举行了其历史上最不寻常的一次投票。来自每个国家的代表均戴着口罩，一个接一个地进入几乎空荡荡的大厅，投完票后，立即离开了联合国大楼。

    【编译：阿拉依】

    标签:
    国际 联合国 任免 黄金储备
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