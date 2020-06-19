哈萨克斯坦大使向东南亚国家联盟秘书长递交国书

哈通社/雅加达/6月19日 – 哈萨克斯坦驻印度尼西亚特命全权大使达尼亚尔•萨热肯诺夫18日会见东南亚国家联盟秘书长林玉辉，并向后者递交国书。

据外交部消息，在国书递交仪式结束后举行的会谈中，哈萨克斯坦大使强调了东盟在促进多边合作和确保东南亚区域一体化方面发挥的关键作用。

达尼亚尔•萨热肯诺夫同时强调指出，自独立以来，哈萨克斯坦始终坚定的在国际安全与可持续发展领域为全球和区域议程的形成和实施做出贡献，并积极推动和引领国际核裁军和不扩散领域的国际事务，是《世界无恐怖主义行为守则》和《世界无核武器世界宣言》等国际倡议的提倡者。

大使表示，哈萨克斯坦与东盟在发展各领域合作方面拥有巨大潜力，哈方愿与东盟积极互动，进一步加强合作。





东盟秘书长对哈方委任萨热肯诺夫为哈驻东盟大使表示祝贺，并指出，东盟期待同中亚最大的经济体和国家深入开展双边模式下，以及在上合-东盟、欧亚经济联盟-东盟框架下的合作。

双方在会晤中还就哈萨克斯坦与东盟之间的合作前景进行了讨论，并就进一步研究和确定双方潜在的合作领域等达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】