卫生部将采用新指标对冠状病毒传播情况进行评估

哈通社/努尔苏丹/6月19日--哈萨克斯坦卫生部副部长拉扎特·阿克塔耶娃谈到将引入其他指标，用于客观评估冠状病毒传播情况。

副部长在政府全体会议上说：«首先，要考虑流行病学形势的动态。我们将不再使用‘增长率’这个指标，因为在总确诊病例数量与活跃患者数量非常不同的情况下，该指标并不能准确反映流行病的发展速度。为了评估冠状病毒传播情况，我们将使用指标R，即一名冠状病毒患者平均感染接触者数量。»

其次，据她介绍，限制性措施的目标之一是防止卫生系统的过载。因此，第二个指标是冠状病毒感染患者的床位占用率。

副部长还说：«我们还将考虑其他指标，即死亡率（冠状病毒死亡率的增加）和重症患者和极度重症患者的比例。»

如果指标R超过1.3时，床位的占用率将超过90％时，当R指标在1.15至1.3范围内，则床位的占用率将超过70％，这时应加强隔离措施和限制性措施。

若R指标没有表现出良好的动态，建议将限制性措施保持在当前水平。

发言人总结说：«放缓限制性措施的标准是床位占用率小于50%，R小于1。»

【编译：阿拉依】