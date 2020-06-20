拉脱维亚人将新品种杜鹃花命名为“迪玛希”

哈通社/里加/6月20日 – 拉脱维亚日前决定，将一款新近培育成功的杜鹃花品种命名为«迪玛希·库达依别尔艮»，以示对这位哈萨克斯坦著名歌唱艺术家的敬意。

根据拉脱维亚迪玛希粉丝俱乐部的消息，这个新品种的杜鹃花由该国«巴比特»育种试验中心培育，截至目前在全球范围内仅有1株。





该品种杜鹃花已经于5月24日获得了拉脱维亚的认证证书，并有望在年底前，得到英国皇家园艺学会的杜鹃花国际注册认证。

粉丝俱乐部表示，现有的唯一一株«迪玛希»杜鹃花被种植在«巴比特»育种实验中心的花园当中，并在醒目位置设置了写有品种名称——«迪玛希·库达依别尔艮杜鹃花»的标记铭牌。

据介绍，这款目前为止全球唯一的杜鹃花品种，有望在未来5~10年内长成高达2~3米的巨大灌木丛，且寿命将长达200年。其花苗也将有望在不久后上市出售。





«我们希望能够将这个长寿的杜鹃花，作为一个象征性的礼物送给亲爱的迪玛希，祝愿他的创作生涯也能与这朵鲜花一样长久盛放，并遍及世界的每一个角落。»拉脱维亚迪玛希粉丝俱乐部在其Instagram的页面上这样写道。

迪玛希此前曾在拉脱维亚首都里加举办了一场极为成功的个人演唱会。此后，该国人民对这位哈萨克斯坦歌唱艺术家产生了浓厚的兴趣，当地建立了迪玛希的粉丝俱乐部，有人开始因此研究哈萨克斯坦的历史和文化，甚至学习哈萨克语。

【编译：木合塔尔·木拉提】