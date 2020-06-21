资金不足 联合国抗疫物资援助航班七月底可能停飞

哈通社/努尔苏丹/6月21日 -- 据联合国新闻报道，联合国世界粮食计划署日前表示，假如不能在七月的第一周获得足够的资金，由该机构负责的抗击新冠疫情人道主义客运和货运航班将可能在七月底前被迫停飞。

粮食署发言人拜尔斯表示，由该机构建立的物流运输网络包括位于中国广州、比利时列日和阿联酋迪拜的三个全球人道主义应对中心，上述三地临近抗疫物资的主要产地，物资和人员将从这里前往设在埃塞俄比亚、加纳、南非、马来西亚、巴拿马和迪拜的六个区域中心进行«接力中转»，随即再送至最需要抗疫支持的重点国家。

拜尔斯表示，迄今为止，已有375架次人道主义航班，向位于非洲、亚洲、拉丁美洲和中东的130个目的地运送了总量达1万4500立方米的抗疫物资，其中包括呼吸机和口罩等个人防护用品。与此同时，来自80多家援助机构的2500多名工作人员搭乘客运航班赶赴抗疫第一线，另有45家人道主义合作机构得到了货运航班的物资援助。

此外，拜尔斯表示，粮食署提供了大量轮船和卡车，为其他联合国机构及非政府组织运送防疫物品，还在东非和西非各协助筹建了一家临时医院，并租用救护飞机进行了16次医疗疏散。

拜尔斯表示，未来数周内，预计还将有10个地区成为人道主义航班的最新目的地，目前正在等待相关国家政府的入境许可，更多目的地正在协商确认中。此外，粮食署目前有足够装满120架大型飞机的7万8000立方米抗疫救生物资，需要在未来六周内向30家援助机构进行输送，但现有的资金只够承运其中的5万6000立方米的物资。

拜尔斯表示，持续肆虐的疫情使得对于抗疫物资的需求不断增加，按照目前的情况估算，到今年年底，粮食署预计将向全球运送近70万立方米的抗疫物资。与此同时，鉴于拉美目前的疫情形势较为严峻，粮食署正着手增加从巴拿马区域中心前往拉美各地的航班数量。

有鉴于此，拜尔斯强调，为这一关键运输服务提供充足的资金，对于全球的抗疫工作至关重要。该项目全年的资金需求为9.65亿美元，目前仅有1.78亿美元得到确认或是预付，粮食署迫切需要7.87亿美元，保证该项服务能够持续运转到今年年底。