资金不足 联合国抗疫物资援助航班七月底可能停飞
粮食署发言人拜尔斯表示，由该机构建立的物流运输网络包括位于中国广州、比利时列日和阿联酋迪拜的三个全球人道主义应对中心，上述三地临近抗疫物资的主要产地，物资和人员将从这里前往设在埃塞俄比亚、加纳、南非、马来西亚、巴拿马和迪拜的六个区域中心进行«接力中转»，随即再送至最需要抗疫支持的重点国家。
拜尔斯表示，迄今为止，已有375架次人道主义航班，向位于非洲、亚洲、拉丁美洲和中东的130个目的地运送了总量达1万4500立方米的抗疫物资，其中包括呼吸机和口罩等个人防护用品。与此同时，来自80多家援助机构的2500多名工作人员搭乘客运航班赶赴抗疫第一线，另有45家人道主义合作机构得到了货运航班的物资援助。
此外，拜尔斯表示，粮食署提供了大量轮船和卡车，为其他联合国机构及非政府组织运送防疫物品，还在东非和西非各协助筹建了一家临时医院，并租用救护飞机进行了16次医疗疏散。
拜尔斯表示，未来数周内，预计还将有10个地区成为人道主义航班的最新目的地，目前正在等待相关国家政府的入境许可，更多目的地正在协商确认中。此外，粮食署目前有足够装满120架大型飞机的7万8000立方米抗疫救生物资，需要在未来六周内向30家援助机构进行输送，但现有的资金只够承运其中的5万6000立方米的物资。
拜尔斯表示，持续肆虐的疫情使得对于抗疫物资的需求不断增加，按照目前的情况估算，到今年年底，粮食署预计将向全球运送近70万立方米的抗疫物资。与此同时，鉴于拉美目前的疫情形势较为严峻，粮食署正着手增加从巴拿马区域中心前往拉美各地的航班数量。
有鉴于此，拜尔斯强调，为这一关键运输服务提供充足的资金，对于全球的抗疫工作至关重要。该项目全年的资金需求为9.65亿美元，目前仅有1.78亿美元得到确认或是预付，粮食署迫切需要7.87亿美元，保证该项服务能够持续运转到今年年底。