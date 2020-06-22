阿拉木图实验室和医院的诊断能力增强

哈通社/阿拉木图/6月22日--考虑到目前冠状病毒感染的卫生和流行病学状况，阿拉木图市政府委员会采取了额外措施来遏制COVID-19的传播。

从6月22日起，将增加实验室的检测能力。截至到目前，阿拉木图市共有六个实验室进行冠状病毒PCR检测。为高风险人群提供免费检测，也可自费进行冠状病毒PCR检测。

实验室«Olympus»恢复工作。从6月24日开始，MPK实验室也将恢复工作，并在«Nurly Tau»商业楼建立一个采样点。6月26日，位于哈萨克斯坦商业合作中心阿塔肯的第7个实验室将开始运营，每天进行1千次检测，如市政府所报道，该实验室每天最多可进行5千次检测。

市政府指出：«为了给冠状病毒确诊患者的提供及时的医疗服务，从6月22日开始，除了紧急医疗医院现有的600张病床之外，还将额外增设300张病床。增设病床的工作正在进行中，为此，将重新设计其他医疗机构。为了接收确诊的冠状病毒患者，阿拉木图已部署了9家传染病医院，1409名患者正在医院接受治疗。截至到目前，有14名患者的健康状况极度严重，有131名患者处于严重状况，而937名患者处于中度状态。»

此外，综合医院正常运行，全天候接待患者，包括急诊。

为了及时诊断肺炎，已经编制了登记册，记录所有提供CT扫描项目的诊所名单，除了公立医院外，还列有私立医疗诊所。另外还购买了两台CT扫描仪。所有公立医院都配备有X光室。

为了监测确诊患者病情的严重程度，每个医院都配有受过专门训练的流动团队以对所有患者进行高质量的监测。

市政府办公室指出：«已采取措施为医疗机构及时提供药品，储备充足。 这些额外的措施将有助于稳定局势，提高抗击COVID-19疫情的有效性。»

【编译：阿拉依】