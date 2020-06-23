首都可能将在每周末实行强化隔离限行制度

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 为防控COVID-19疫情的进一步蔓延，首都通过了一系列附加限制措施。

据努尔苏丹市政府消息，根据市首席卫生医师詹娜·皮拉里耶娃的命令，从6月23日起，努尔苏丹市所有公立和私立幼儿园停止营业。命令中同时指出，对于因父母为双职工而无人照顾的儿童，父母的雇主必须允许其中一人转为线上远程办公模式，以便于在家中照顾幼儿。

据了解，此前全市幼儿园恢复营业后，仅有约20%的儿童返校，当前做出暂停决定，也是为了保障儿童的身体健康安全。

根据市首席卫生医师的命令，从6月23日起，首都努尔苏丹市的各大医院将暂停接收普通门诊病人。

已预订的门诊服务将转为线上远程模式开展；处方药的开具也将通过远程模式进行，并将由专人送达患者家中；特定人群的疫苗接种将按照国家疫苗接种计划要求予以执行；孕妇入院接诊和超声波检测的工作将照常进行，不受影响。

市各大医院现阶段将只接收急诊入院及疑似病毒感染病例的门诊申请。

与此同时，市区各为民服务中心（ХҚКО）工作时间改变为每日早9时至下午5时。

市首席卫生医师强调，市民需尽可能避免前往人群聚集区域，佩戴口罩并保持社交距离。

她还表示，如果公众继续忽视对防疫规范制度的执行，那么在每个周末休息日实行强化隔离限行制度将成为不得已的选择。

【编译：木合塔尔·木拉提】