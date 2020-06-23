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    10:32, 23 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦正在扩大优惠贷款政策覆盖面

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    哈通社/努尔苏丹/6月23日--国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫23日在政府例行工作会议上表示，哈萨克斯坦就低利率放贷制定了一系列措施。

    部长表示，通过“商业路线图-2025 ” 和“简单物品经济 ” 规划推出的贷款利率为6%。“商业路线图-2025 ” 规划框架下的放贷总额已增至7万亿坚戈，补贴期为5年。“简单物品经济 ” 的放贷额不受限制，补贴期为10年。

    据其介绍，担保工具已得到改进。 “商业路线图-2025 ” 框架下的担保比例最高可以达85% 。“简单物品经济 ” 的担保金额为50%。

    达列诺夫表示，已取消 “商业路线图-2025 ” 的放贷限制，这将允许所有类型中小型企业都能参与该计划并获得优惠贷款。此外，已扩大“简单物品经济 ”的 物品和服务类型清单，并将放贷额增加到了1万亿坚戈。

    此外，他还指出，央行也推出了面向中小企业和企业家的无行业限制优惠贷款项目。

    “补充运转资金的优惠贷款年利率为8%。央行为该计划分配了6000亿坚戈。 总体来说，为扩大优惠贷款覆盖面，取消了诸多限制。简化了机制，增加了资金。 ” 他说。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 中小企业 政府 经济 黄金储备
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