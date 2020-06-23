托卡耶夫：国家结束紧急状态后，民众放松了警惕

哈通社/努尔苏丹/6月23日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日在线上举行的“我们在一起”论坛上表示，新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的风险仍存在。

总统表示，冠状病毒在世界范围内的传播速度令人震惊，我们也并不是唯一一个受疫情袭击的国家。必须要承认的是，国家结束紧急状态之后，民众放松了警惕。部分公民，甚至国家机构工作人员都认为危险期已经结束，并不再遵守防控规则，还有人相信根本没有病毒这一说法。遗憾的是，来自疫情的风险仍存在，因此政府重新强化了隔离限制措施。

“尽管如此， ” 总统说，“没有必要因此心情低落，备受打击，应继续正常生活。世界各国人民都在分享隔离期间与家人关系更进一步，开始给予孩子更多关心的积极状态。艺术家、音乐家、作家和诗人等创作人士也纷纷表示，隔离期间的效率倍增。 ”

总统指出，即便是最坏的情况，也可以找出积极的一面。

托卡耶夫说：“每一次危机都会带来新的机遇。我们一定会共同战胜此次危机。我们会以强大的精神和新的世界观战胜它。最重要的是，要相信我们可以战胜困难 。 ”

【编译：阿依波塔】