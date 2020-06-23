网球名将德约科维奇确诊感染新冠病毒

哈通社/努尔苏丹/6月23日 —— 据中新网消息，塞尔维亚男子网球名将德约科维奇23日在社交媒体发布声明，宣布自己与妻子的新冠病毒检测呈阳性。

近期，在德约科维奇举办的阿德里亚巡回赛中，已有包括名将迪米特洛夫和丘里奇在内的多名球员新冠病毒检测呈阳性。

声明中写道：“诺瓦克(德约科维奇)一到贝尔格莱德就和他的家人以及自己在当地和扎达尔的团队一起接受了新冠检测。不过德约科维奇没有任何相关的症状。”

据悉，阿德里亚巡回赛分为四站，是由德约科维奇基金会发起，也是网球赛季停摆后首次举行的大型网球赛事。

21日，参加了该项赛事的保加利亚网球运动员迪米特洛夫最早宣布被确诊新冠病毒呈阳性，随后与其有直接或间接接触的人均进行了新冠病毒检测，包括克罗地亚总理普连科维奇。

此后，多人陆续宣布被检测出新冠病毒阳性，其中包括克罗地亚选手丘里奇、德约科维奇的健身教练帕尼基、迪米特洛夫的教练格罗、参加了贝尔格莱德站的塞尔维亚球员特洛伊基、以及特洛伊基怀有身孕的妻子也被确诊。

而赛事的主办者德约科维奇拒绝在克罗地亚接受检测，他回到了塞尔维亚首都贝尔格莱德进行检测。当地时间6月23日，德约科维奇发布声明证实，自己和妻子的新冠病毒检测结果为阳性。

此前就有媒体报道称，该项比赛中并无特殊的防疫安排，多数观众在看台上也都并未佩戴口罩。

德约科维奇在声明中也表达了歉意：自己和妻子的检测结果都是阳性，万幸孩子的检测结果为阴性，他对所有受到感染的人感到非常抱歉，他将在接下来的14天进行自我隔离，并且在五天之后进行二次检测。