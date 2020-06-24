俄首都莫斯科今日举办胜利大阅兵

哈通社/莫斯科/6月24日 -- 受新冠疫情影响而推迟的俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年阅兵，将于莫斯科时间24日10时（努尔苏丹时间13时）在红场举行。

按照往年传统，除莫斯科外，俄全国各地许多城市也将举行规模不等的阅兵。不过由于COVID-19疫情的影响，为降低感染风险，部分城市决定取消阅兵活动或压缩阅兵规模，还有的城市决定组织在线观看阅兵。

5月26日，俄罗斯总统普京在和该国国防部长绍伊古举行视频会议时宣布，纪念卫国战争胜利75周年的红场阅兵将于6月24日举行，并命令俄罗斯国防部开始进行阅兵的各项准备。

据塔斯社消息称，多个国家的领导人确认出席阅兵式并已陆续飞抵莫斯科。

已经抵达莫斯科的国家元首们包括：哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫、摩尔多瓦总统伊戈尔·多东、塞尔维亚总统亚历山大·武契奇、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科，以及阿布哈兹总统阿斯兰∙巴扎尼亚。

此外，波斯尼亚和黑塞哥维那主席团轮值主席米洛拉德·多迪克、吉尔吉斯总统索隆拜·热恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙以及南奥塞梯总统阿纳托利·比比洛夫将于今日抵达莫斯科。

根据此前报道，总统新闻秘书别热克·瓦里23日在社交主页上表示，应俄罗斯联邦总统普京的邀请，托卡耶夫总统今天抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行工作访问。

总统新闻秘书称，托卡耶夫总统努尔苏丹时间24日13时将出席莫斯科红场举行的反法西斯战争75周年阅兵式。此外，总统将向«无名烈士»纪念碑献花圈。

据了解，托卡耶夫总统在前往莫斯科之前通过了新冠病毒检测。根据防疫规范，托卡耶夫总统定期通过新冠病毒检测。

【编译：木合塔尔·木拉提】