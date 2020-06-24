塔拉兹市计划举办国际露天戏剧节

哈通社/塔拉兹/6月24日--江布尔州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫与塔拉兹市长及各地区领导以视频的形式开会讨论了江布尔州的文化和艺术发展问题。

州长非常重视在塔拉兹市和该州其他地区组织和开展文化活动。江布尔州哈萨克剧院院长波拉提·别克詹提议在塔拉兹市举办露天戏剧节，届时来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和鞑靼斯坦的创作团队将参加活动。该州州长支持这一提议。

该地区的州长说：«我们应该举办更多旨在精神复兴和凝聚公民的活动，例如民族节日。开展诸如有关母亲、父亲主题的论坛也将有助于年轻人的教育。»

州长指示文化工作者和塔拉兹市政府利用新文化项目吸引更多中小学生和年轻人参观。由于目前因疫情原因没有开设夏令营，儿童需要参加有趣的、信息丰富的展览。该地区负责人指出，夏天最好把城市的孩子送到乡下的亲戚那里，在大自然里将有益于他们身心健康发展。

州长还为江布尔州音乐团设定了具体任务。隔离结束后，音乐团将频繁地去往农村地区，以及最偏远的村庄演出。

根据江布尔州政府新闻处消息，今年国家已拨款71亿坚戈用于文化发展，江布尔州有537个文化机构参与了该项目。

【编译：阿拉依】