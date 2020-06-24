首都日 歌剧《阿拜》将在线上上映

哈通社/努尔苏丹/6月24日--据剧院新闻处消息，为庆祝首都日，7月6日阿斯塔纳歌剧院将在其网站上展示民族经典之珠-由阿赫梅特•朱巴诺夫和拉提夫•哈米迪作曲，穆合塔尔·阿乌埃佐夫作词的经典歌剧《阿拜》。

标题部分将由哈萨克斯坦荣誉艺术家、阿斯塔纳歌剧院主唱塔尔加特·穆萨巴耶夫表演。杰出的男中音强调，选择歌剧《阿拜》在线上上映并非偶然。

塔尔加特说：“歌剧《阿拜》对阿斯塔纳歌剧院来说十分重要。大家都知道剧院因表演这部杰作而获得了哈萨克斯坦国家奖。今年我们将庆祝阿拜诞辰175周年，在首都日当天展出歌剧《阿拜》我认为是具有象征意义的。 ”

“歌剧《阿拜》是哈萨克斯坦歌剧剧目中为男中音写的最生动和最具代表性的。 我非常喜欢扮演这个角色。对我来说，对于所有哈萨克斯坦人来说，阿拜都是一个伟大的思想家、诗人和哲学家。为了出色地完成表演，戏剧必须与音乐组成部分和谐地结合起来。随着年龄的增长，你会意识到完美无止境，以不同的方式阅读阿拜的文字，每次出现在舞台上，你都会发现新的意义。 ” 塔尔加特补充说。

【编译：阿拉依】