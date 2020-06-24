劳动部：外国人和无国籍人士可在线办理就业证明

哈通社/努尔苏丹/6月24日--据劳动部消息，哈萨克斯坦劳动和社会保障部已将“向外国人和无国籍人士发放或延期就业证明”的服务转换为在线模式。现在可以在egov.kz.门户网站上在线办理该服务。

即日起，外国人和无国籍人士可在世界上的任何地方获取这项服务。自今年6月16日起，该服务无需亲自前往居民服务中心办理，这大大节省了市民和服务中心工作人员的时间和资金。

劳动和社会保障部副部长纳里曼·穆赫舍夫说：“我们理解现在以线上方式进行互动非常重要，最近的事件清楚地证明了这一点。因此，为了市民方便使用，我们计划将以线上方式提供所有服务。至于给外国人和无国籍人士发放就业证明服务的具体操作流程，首先需要登录egov.kz网站，点击分类中的‘国籍、移民和移居’，点击‘在线提供服务’，在打开的窗口中，需要填写必填字段（纳税人号码、姓名、电话号码、电子邮箱地址），并附上毕业证扫描件，以确认外国人的身份和就业情况。最后使用电子签名或一次性密码签名。”

该服务审理时间需要3至21天，取决于办理的文件是证书签发还是延长。

值得一提的是，到2020年底，劳动和社会保障部计划将其所有服务转换为线上模式。截至2019年底，以线上方式提供的服务所占比例达到80％。

【编译：阿拉依】