专家建议：如何通过饮食提高自身免疫力

哈通社/努尔苏丹/6月24日--阿斯塔纳医科大学预防医学与营养学系副教授，流行病学家罗扎·苏蕾梅诺娃谈如何在冠状病毒大流行期间保持自身免疫力。

罗扎告诉本社记者：“说到如何提高免疫力的问题，应该多吃含有大量蛋白质的食物。多吃肉类，鸡肉、马肉、鱼等。肉汤里也含有大量的蛋白质。因此，应该在您的饮食中加入这些食物。”

她还谈到，在饮食中加入各类坚果也非常重要。

流行病学家说：“为了提高免疫力，蛋白质必须占饮食的30-40％，其他50-60％维生素应该从蔬菜和水果中获得。夏天需要多吃苹果、梨、香蕉、草莓、葡萄干、复盆子和玫瑰果。所有这些都是天然产物，含有丰富的维生素C。”

她认为，人的情绪也会影响免疫系统。

专家解释说：“如果我们心情好，走路轻快，那么我们的免疫力也会保持的很好。如果我们感到焦虑，并处于压力之下，那么免疫力就会下降。因此，我们每个人都需要积极的生活态度。”

同时，她还谈到了预防冠状病毒的措施。

流行病学家建议“«我们总是去商店、药店排队买东西。在这方面，有必要高度重视保持距离。当我们离开家时，必须要戴口罩，带上抗菌免洗手液。当回到家里时，一定要用肥皂洗手。白天需要给房间通风3-4次。”

【编译：阿拉依】