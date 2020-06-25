国家紧急状态期间公路交通主管部门采取的措施

哈通社/努尔苏丹/6月25日 -- 实施国家紧急状态期间，哈萨克斯坦暂停了同5个国家的117个定期往返跨境公路客运线路，并关闭了与4个相邻国家在边境上的20个汽车过境点。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，为防范和控制新型冠状病毒在哈萨克斯坦境内的传播，在哈萨克斯坦因新冠全球大流行而实施的国家紧急状态期间，工业和基础设施发展部采取了以下措施：

·暂停了同中国、俄罗斯、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦和蒙古国之间的117条定期公路客运线路；

·对非定期的国际和过境旅客运输予以了停运；

·暂停了实施隔离限行的区域同其他地区之间的旅客运输；

·暂停了隔离限行区域内的公交系统的工作；

·向各州、努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市政府就隔离限行期间提供了停止公交服务的建议；

·向其他国家主管运输业务的部门提出了关于在国际运输中运输货物时必须遵守卫生措施的建议；

·暂时关闭了同中国、俄罗斯、吉尔吉斯和乌兹别克斯坦边境线上的20个汽车过境点。

值得一提的是，在相关措施实施期间，国际跨境公路货物运输工作并没有收到影响。

哈萨克斯坦于3月16日至5月11日期间实施了国家紧急状态。

【编译：木合塔尔·木拉提】