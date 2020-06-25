隔离期间哈萨克斯坦哪个行业支付的薪水最高

哈通社/努尔苏丹/6月25日--据ranking.kz.消息，努尔苏丹市和阿特劳州从事建筑行业的居民领取的薪水最高，比哈萨克斯坦全国的平均工资高出22％。

建筑行业是国家实施«紧急状态»期间持续开展工作的领域之一。政府最重要的任务之一是加快建设步伐，为居民提供住房，保持现有的工作岗位，并创造新的就业机会。

政府总理阿斯哈尔·马明指示及时在各地区开展建设工作。

总理在政府会议上说：«如今，大约有70万人从事建筑及与之相关的行业。今年政府计划建造1500万平方米的住房，将开发一些项目以发展建筑行业，建筑业应成为整个经济发展的主要部门之一。»

今年第一季度，建筑行业的平均月薪达到24.47万坚戈，比2019年第一季度增长了13.8％。计入通货通胀因素调整后的实际增长率为7.4％。

作为比较：哈萨克斯坦的平均工资为20.03万坚戈，同比去年增长了18.9％，计入通货膨胀因素调整后的实际平均增长率为12.2％。

在我国各地区中，建筑业的平均月薪从克孜勒奥尔达州的11.75万坚戈到阿特劳州的34.48万坚戈不等。

建筑业薪水最高的地区还包括努尔苏丹市（31.29万坚戈）和曼格斯套州（29.84万坚戈）。

工资增长最明显的是江布尔州（+43.3％）和西哈州（+33.4％）以及努尔苏丹市（+33.4％）。全国只有阿克托别州（-4.1％）平均月薪与去年相比下降。

值得注意的是，2020年第一季度，建筑业从业人员总数为17万人，与去年相比减少了4.7％。其中，实际从业人数为15.08万人（不包括休产假、育儿假等人员），比2019年第一季度减少4.3％。

【编译：阿拉依】