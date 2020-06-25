突厥斯坦市将开建缝纫工厂

哈通社/突厥斯坦/6月25日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫25日会见乌兹别克斯坦总统特使代表团。

会谈期间双方讨论了在突厥斯坦市工业区开建缝纫工厂的问题。最终，双方拟定将在突厥斯坦市开设一家新企业，预计雇用1200名员工。

州长说：“今年是突厥斯坦州成立的第2年。为吸引游客到圣城，正在开展大量工作。与此同时，国家特别重视突厥斯坦的发展。此外，就城市基础设施现代化、吸引新投资、发展旅游业等方面正在展开积极的工作。”

乌兹别克斯坦总统国家顾问、紧急状态部长图尔辛汉·胡戴贝尔艮诺夫指出，缝纫工厂计划雇用残疾妇女和低收入家庭妇女，计划缝制西装、外套和运动服。除了注入投资，乌兹别克斯坦方面还将派遣专家分享他们的经验。

与此同时，代表团在工作访问中还参观了正在施工建造的清真寺。这座将作为古城装饰的清真寺是从去年12月开始建造的，是邻国乌兹别克斯坦送给哈萨克斯坦的礼物，清真寺坐落于圣城入口处。

值得一提的是，宗教建筑群是按照现代规格建造的，清真寺的内部和外部将按照东方风格进行装饰。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示支持该项目的建设。清真寺计划于今年秋天完工。

与此同时，突厥斯坦州州长指出，要注重关注建筑的质量，并指示按照规定的时间表按时竣工。此外，乌兹别克斯坦代表团还访问了建筑工地，并表示有兴趣改善城市。

【编译：阿拉依】