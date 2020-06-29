世卫：冠病死亡人数比每年死于流感的人多一倍

哈通社/努尔苏丹/6月29日 -- 全球冠病累计确诊病例今天突破1000万，其中将近50万人已经病逝。世卫组织说这个死亡人数比每年死于严重流感的人多一倍。多个国家的领导人通过线上筹款活动，成功筹得69亿美元，用来支持疫苗和治疗方法的研发。

美国是冠病疫情最严重的国家，累计确诊病例超过250万例，死亡例也是全球最多。拉丁美洲的巴西感染人数仅次于美国，印度则是亚洲疫情最严重的国家，近53万人染病。

美国南部和西部多个州在重启经济活动后病例回升。包括佛罗里达州在内的五个州通报的新增病例再创单日新高。美国传染病专家指出政府采用的策略，也就是找出受感染的人并将他们隔离，无法发挥效用，原因之一是很多患者根本没有症状。

南美洲疫情持续恶化，重灾国巴西一天内再新增3.8万多病例。尽管政府关闭商业场所，取消大量航班，却依然无法有效遏制病毒传播，反而对当地脆弱的经济造成重大冲击。

欧洲方面，英国准备同包括法国、希腊，西班牙等疫情受控的低风险国家设立旅游通道，让前往这些国家的英国游客回国后无需隔离14天。不过当地媒体同时传出消息说，英国政府正考虑封锁病例回弹的莱斯特市。

【编辑：木合塔尔·木拉提】