七名哈萨克斯坦公民将作为志愿者被派往联合国工作

哈通社/努尔苏丹/6月29日--新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃29日在面向民众的线上新闻发布会上谈道，今年计划派遣7名哈萨克斯坦公民前往联合国作为志愿者工作。

新闻和社会发展部长说：«国家元首宣布今年为志愿者年的倡议极大地推动了我国志愿者活动的发展，特别是在大流行期间。在国家前端办公室的领导下成立了‘我们在一起’（Birgemiz）志愿者总部，开设了‘热线’，有4万名志愿者参与了向社会弱势群体提供援助的活动。在国家紧急状态期间，志愿者组织共帮助了全国各地近100万名处于生活困难状态的公民，这些都是战争退伍军人、独居老人、多子女家庭和低收入家庭。»

据她介绍，为了进一步系统地发展志愿者工作，根据从区域到国家的纵向原则建立了志愿者基础设施。目前，正在与非政府组织合作制定法案，并计划在其框架内建立切实可行的机制，以激励人们积极参加志愿活动。

部长总结道：«此外，今年计划派遣7名哈萨克斯坦公民赴联合国作为志愿者工作。对哈萨克斯坦的发展和解决社会重要问题作出贡献的最佳志愿者和倡议将获得‘年度志愿者奖’。当然，在一年之内很难完成所有有关志愿服务发展的计划，但这是进一步系统性发展的转折点。»

根据早前报告，国家元首签署法令宣布2020年为志愿者年。2019年12月10日，总统出席了在努尔苏丹市举行的志愿者年开幕式。

【编译：阿拉依】