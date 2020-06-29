哈萨克文学选集以联合国六种官方语言出版

哈通社/努尔苏丹/6月29日--新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃29日在面向民众的线上新闻发布会上表示，哈萨克斯坦是为数不多的将国内文学选集翻译成联合国六种官方语言出版的国家之一。 哈萨克文学选集在全球93个国家/地区，2.3万家机构中出版，其中1万家是世界图书馆。

部长强调：“任何意识形态的项目都很难用统计方法来评估。例如，在住房建设计划中可以统计已经建造了多少住房，而在思想领域就很难确定。项目的有效性取决于民众的参与度，过去三年里做了许多系统性的工作，但仅在一个方向上取得了具体的结果。我是哈萨克文化海外推广工作组的负责人，在这里我可以自豪地说，我们是为数不多的将国内文学选集翻译成联合国六种官方语言出版的国家之一。如今，我们的哈萨克文学选集在93个国家/地区，2.3万家机构中出版，其中1万家是世界图书馆。”

部长指出，“精神文明复兴”项目促进了考古学和历史学的发展，档案库取得了巨大进展。如今，丰富的专业翻译人才库已经形成，这也是重要领域之一。

部长总结说：“区域研究正在不断发展，‘家乡’特别项目为区域研究科学的发展做出了巨大的贡献。正如我此前说过的，哈萨克斯坦新闻和社会发展部共制定了13个项目，这些项目将与执行机构共同执行。当然，其中存在许多问题，我们会努力发现问题，并及时改进。我想再次声明，‘精神文明复兴’项目正在有效地实施，未来也将继续运行。这个项目不是一年的项目，它没有具体的时间表。我认为‘精神文明复兴’项目具有现实意义，与民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫今天所谈到的价值观是非常相关的。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受《母语》报纸采访时也强调了这一点。他指出，当今社会需要摆脱懒惰，选择启蒙的道路，需要高度重视教育和科学。我们将朝着这个明确的方向前进。我相信明年我们将在这个平台上讨论我们所取得的成果。”

【编译：阿拉依】