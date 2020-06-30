吉尔吉斯前总统在拘留中心感染肺炎被转移至医院

哈通社/比什凯克/6月30日 —— 据吉尔吉斯国家通讯社报道，吉尔吉斯前总统阿勒玛兹别克·阿坦巴耶夫于6月29日提出健康状况不佳的申诉，并已接受冠状病毒PCR检测。

吉尔吉斯国家安全委员会称，阿坦巴耶夫的PCR检测结果呈阴性。同一天，他还接受了线上医生看诊，之后他被诊断出患有双侧肺炎，医生建议将阿坦巴耶夫转移到医院进行住院治疗。

国家安全委员会称，过去的一周内，阿坦巴耶夫与律师和亲人多次会面，并互相传递了文件和物品。

已对国家安全委员和审前拘留中心的所有员工进行了检查，未发现冠状病毒感染的症状。

据早前报道，吉尔吉斯前总统被判处11年有期徒刑。2019年6月底，吉尔吉斯斯坦议会通过决议，剥夺阿坦巴耶夫的前总统地位。在此之前，吉议会成立了专门委员会，对剥夺前总统地位的相关指控作出了最终结论。该委员会认为，阿坦巴耶夫在担任总统期间可能涉嫌6项罪名，其中包括贪污和纵容贪腐行为、组织大规模骚乱、劫持人质、非法持有武器、暴力对抗执法人员等。2019年8月8日，执法机构拘留了阿坦巴耶夫，目前他被安置在国家安全委员会的审前拘留中心。

【编译：阿拉依】