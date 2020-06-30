哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据人民网报道，全球闻名的太阳马戏团今天宣布破产。当地时间29日，拉斯维加斯著名的杂技表演的制作商太阳马戏团(Cirque du Soleil)申请破产。

总部位于蒙特利尔的这家公司今天在一份声明中将其破产归咎于“新冠肺炎大流行造成的巨大破坏和展会被迫关闭”，并打算在加拿大政府和私募股权公司的帮助下重组债务。

据了解，公司三个月前暂停了包括拉斯维加斯的六场演出，以及大约10场全球巡回演出，包括“O秀”，“迈克尔·杰克逊一号”和“披头士的爱”。

据悉，Cirque从获得了4.2亿美元的初始竞标定价，资金来源其中包括美国、中国和加拿大的多家跨国私人股本公司。这一出价将成为拍卖吸引其他竞标者的一个起点。

Cirque公司还宣布自己获得了3亿美元的新资金，以“支持成功重启，为太阳马戏团受影响的员工和合作伙伴提供救济，并承担公司的部分未偿债务”。

多份报告显示，Cirque目前负债近10亿美元。由于该公司的产品仍处于停产状态，为了避免经济损失，Cirque解雇了大约3500名员工。

“在过去的36年里，太阳马戏团是一个非常成功和盈利的组织。”太阳马戏团娱乐集团的首席执行官Daniel Lamarre在发布会上说，“然而，由于新冠肺炎导致我们所有的演出被迫关闭，我们的收入为零，管理层不得不果断采取行动，以保护公司的未来。”



