联合国呼吁公众“审慎分享” 避免错误疫情信息的传播

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 分享可靠、经证实的信息有助于保障每一个人的安全，而误导性信息则可能将生命悬于刀刃之上。

她表示，«暂停片刻»倡议选择在社交媒体日启动，旨在呼吁分享信息之前要小心谨慎。我们希望‘分享前要小心谨慎’，开始成为人们头脑中的一种社会规范，这将使个人行为发生改变。

弗莱明指出，它的目的是让人们思考错误信息，这些信息通常被包装为«更圆滑、更容易分享»的内容，充满了«黑白分明的陈述»，而这些是负责任的沟通和依赖科学的人不会做的。因此我们必须传达这些细微的差别。

她还举例指出，反疫苗团体已经站出来反对未来的新冠病毒病疫苗。

通过«核实»全球倡议，联合国招募了所谓的«数字急救员»来打击假新闻。根据联合国全球传播部数据，这些急救员中有1万多人注册了每日和每周的订阅推送。他们中有来自哥伦比亚的事实核查人员也有来自英国的年轻记者，注册人数正以每周约10%的速度增长。

这项倡议也得到了大多数联合国成员国的支持。以拉脱维亚为首，联合国一百九十三个会员国中约三分之二于6月20日就新冠疫情发表声明，打击流传甚广的错误信息。

声明表示，«我们…对蓄意制造和传播与疫情相关的虚假或被操纵的信息造成的损害感到担忧。我们呼吁各国采取行动，以客观的方式，在适当尊重公民言论自由的情况下，遏制此类虚假信息的传播。»

世界各大媒体公司也在他们的频道上、在线和通过短信发送«暂停片刻»倡议内容。

弗莱明说，这样做的目的是为了帮助阻止有关新冠疫情的不准确信息在社交媒体上的传播。她强调，只有脸书或推特这样的平台才能真正阻止假新闻的疯狂传播。

她进一步补充指出，我们还需要这些平台与我们合作，联合国正在与这样的科技公司«对话»。许多社交媒体平台都致力于推广«暂停片刻»倡议，同时也加大力度阻止错误信息的传播。