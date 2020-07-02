联合国与哈萨克斯坦之间的伙伴关系与纳扎尔巴耶夫紧密相关

哈通社/努尔苏丹/7月2日--联合国秘书长中亚特别代表、联合国中亚地区预防性外交中心负责人纳塔利娅·格尔曼表示，哈萨克斯坦与联合国之间富有成果的伙伴关系的历史与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫紧密相关。

她表示，正如大家所了解，哈萨克斯坦于1992年6月成为联合国会员国。自此以来，哈萨克斯坦与联合国进行卓有成效伙伴关系的历史与努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫这个名字紧密联系在一起。纳扎尔巴耶夫在1992年联合国第四十七届会议上发表了讲话，这是哈萨克斯坦作为主权国家全面参加其工作的第一届会议。在随后的几年中，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫访问了联合国总部十多次，并参加了高级别的一般政治讨论。在他的倡议下，关于战争的反核武器和反恐怖主义的重要建议得到成功执行。

纳塔利娅·格尔曼指出，2011年3月，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫被任命为联合国副秘书长职务是对哈萨克斯坦在推进联合国工作重大贡献的认可。

“哈萨克斯坦当选为联合国安理会非常任理事国是我们合作史上的重大事件。哈萨克斯坦成为联合国主要机构之一的会员国期间，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫明确了以下优先事项：建立无核化世界、消除全球战争的威胁，解决地方冲突、加强区域安全与合作、打击恐怖主义、确保安全与可持续发展之间不可分割的联系，以及将安理会和整个联合国体系适应21世纪的威胁和挑战。 ” 她说。

【编译：阿依波塔】