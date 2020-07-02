哈萨克斯坦歌星呼吁公民留在家中

哈通社/阿拉木图/7月2日--哈萨克斯坦流行歌星呼吁公民遵守隔离检疫措施，珍惜健康。

近日，深受人民喜爱的歌星梅拉姆别克∙贝斯巴耶夫在他的Instagram上写道：«疫情日益严峻，我的亲人和朋友中也有人开始生病。我想说，请大家一定要注意健康。希望所有患者早日康复。我想念你们，想念我的朋友和亲人，我相信一切都会变好，我们终将回归到我们原来的生活！»

MuzArt乐队的歌手萨肯·麦依尕兹耶夫也谈到了COVID-19大流行，他还祝愿所有冠状病毒患者早日康复。

与此同时，女演员兼歌手阿依古丽·伊曼巴耶娃呼吁大家遵守防护措施。

三天前，著名女歌手兼主持人卡拉卡特·阿布莉迪娜向她的朋友和粉丝们公布了她的病情。据她说，她感染了冠状病毒，目前正处在自我隔离中。

她在Instagram写道：«我没出门，也没有见过任何人，我不知道我是怎么染上病毒的。目前我没有发烧的症状，但喉咙痛、鼻塞、感到很虚弱，像是得了感冒。第一天我一会感觉发冷，一会又觉得很热。在这种情况下，恐慌没有任何意义，应当积极治疗。我在服用维生素，每天用生理盐水清洗鼻子和喉咙，并大量饮水。我尽量不跟孩子们接触，房间勤通风也很重要。我现在已经感觉好多了。请大家一定照顾好自己，遵守防疫措施，一切都会好起来的。»

据早前报告，国家委员会宣布哈萨克斯坦自7月5日起实施为期14天的强化隔离措施。

【编译:阿拉依】