卫生部副部长谈国内新冠疫情形势

哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 哈萨克斯坦卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特表示，目前全球许多国家都在面临着新冠疫情的第二波冲击。

据副部长介绍，目前哈萨克斯坦COVID-19确诊人数不断增加，全国新增确诊数量一月内的平均增幅达到了4.5%，各州的增幅在2%~8%之间。

部长称，当前哈国每日新增病例平均为1500例。截至目前，有8500多名新冠患者在医院中接受治疗。最近的一个月内，增幅最高的地区包括努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、阿特劳和卡拉干达。

病毒在人际间传播的情况最严重的地区是阿特劳州、阿拉木图市、西哈州、跟么四套周和东哈州。

阿扎尔·吉尼亚特表示，新冠肺炎的传播具有其特殊性。在努尔苏丹市，市民多会在感到不适时自行前往医院就诊。

副部长同时指出，努尔苏丹市登记的因新冠病逝患者总数，占全国新冠死亡人数的三分之一。

哈萨克斯坦目前累计有188人因新冠病逝，其中努尔苏丹市61人。

副部长表示，在阿拉木图市，大多数新冠感染者是在筛查期间以及在密切接触者中发现的。目前阿拉木图市正面临终重症监护病房病床短缺的情况。

阿扎尔·吉尼亚特表示，阿特劳州是当前国内疫情比较严峻的第三个地区。当地油田爆发的疫情，令州内医疗机构的病床被很快的填满。副部长称，油田的工人来自各个地区。

据副部长介绍，奇姆肯特市目前也面临病床短缺的情况，而西哈州有相当数量的境外输入病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】