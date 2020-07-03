哈萨克斯坦大使在越南胡志明国家政治学院发表演讲

哈通社/河内/7月3日-- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻越南特命全权大使叶尔兰•拜詹诺夫在越南胡志明国家政治学院进行了一场关于哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴夫的演讲。

哈萨克斯坦大使向学院领导层和师生介绍了哈萨克斯坦历史的主要阶段。

本次演讲的主要内容是首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫领导下的独立哈萨克斯坦的形成和发展，社会政治结构的改革和经济变化。

叶尔兰•拜詹诺夫介绍哈萨克斯坦在独立之初面临的向市场经济过渡、建立民主社会和加强民族认同等巨大挑战，并指出了首任总统在这方面做出的重大贡献。

“努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦的贡献可与胡志明对越南的重要性进行比较。尽管他们在不同的历史时期和不同的情况下领导国家，但他们都有一个共同点，那就是两者都是现代国家的奠基人。他们是热爱祖国、对社会无私奉献和对人民尽职尽责的典范。两者都是最适合成为国家领导者的人。 ” 他说。





大使介绍说，在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫领导期间，哈萨克斯坦进入了世界前50个最发达国家行列，国家的GDP增长了18倍，收入兑美元增长了9倍，贫困率从40％降至4％，吸引力外国直接投资3300亿美元。同时，修建了1.5万公里的现代化公路和铁路，这使哈萨克斯坦成为有效连接亚洲与欧洲，北部和南部的过境国。

同时，拜詹诺夫在演讲的一部分内容里介绍了现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫上任一年内的政治和社会经济改革。

此外，哈萨克斯坦大使还谈到了哈萨克斯坦与越南关系的现状和未来。

“我们的合作涵盖了所有新领域且具有实际意义。 我们国家的经济实力使我们能够互补。 哈萨克斯坦和越南已经签署了所有主要的政府间文件。 由于在执行战略发展方案的选定方式上存在许多联系，我们可以从建立更深入的贸易、经济、文化和人道主义合作中受益。 ” 他说。

演讲之后，大使还回答了听众的相关问题。

【编译：阿依波塔】