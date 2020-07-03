大流行期间有多少名哈公民在土耳其度假

哈通社/努尔苏丹/7月3日--据哈萨克斯坦«旅行保障»企业基金会消息，自恢复航班以来，在土耳其度假的哈萨克斯坦游客中，尚未有人向该机构寻求帮助。

«旅行保障»企业基金会负责人介绍说：«截至2020年6月30日，哈萨克斯坦旅游公司共向土耳其运送了454名游客，其中154人已返回。»

该机构指出，截止到今天，在外国旅游的哈萨克斯坦籍游客中尚未有人向该机构寻求帮助。

同时，外交部指出，目前在哈萨克斯坦-土耳其之间仍有航班飞行，哈公民可以在没有国家的帮助的情况下自行回国。

值得一提的是，据媒体报道，有部分哈萨克斯坦籍游客在国外度假时感染冠状病毒。如«旅行保障»企业基金会所述，目前这些哈籍游客正处在隔离中，情况良好，与此同时，另有一名哈籍公民正在医院接受治疗，已为她提供了所有保障。

«旅行保障»企业基金会还表示，他们现在正在等待关于如何处理确诊冠状病毒感染游客的规定。基金会呼吁各旅行社仔细监测出国旅游的游客的身体健康。

根据早前报道，国家委员会决定保持现有已恢复的国际空运航线，同时暂时不再新增复航国家名单。

从6月20日起 哈开始着手启动恢复同土耳其、韩国、泰国、格鲁吉亚和日本的国际航班的工作。

【编译：阿拉依】