世卫组织：有效冠病疫苗或在年底出现

哈通社/努尔苏丹/7月4日 —— 世界卫生组织3日表示，虽然有效冠病疫苗的交付目前暂无确切时间表，但到今年年底可能会有候选疫苗显示出对冠病病毒有效，关键问题是疫苗产能能否跟上需求。

据新华社报道，世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，万事开头难，虽然目前仍无有效冠病疫苗，但应对此保持谨慎乐观的态度。世卫组织已就未来疫苗产能问题与业界充分沟通，呼吁其做好规划，以便未来能通过技术转移或外包等手段极大提高疫苗供给，有效保证公平分配。

谈到2日闭幕的世卫组织主办的第二次冠病全球科研论坛，谭德塞说，论坛汇集了来自93个国家和地区的近1300名冠病研究人员和专家，免费分享了研究方法和原始数据，显示了全球科学界团结抗疫的努力。

谭德塞宣布，世卫组织领导的冠病“团结试验”项目目前已招募到来自39个国家和地区的约5500名患者参加，未来两周将获得初步试验结果。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，冠病疫苗的交付暂无确切时间表。虽然目前有些候选疫苗的初步试验数据让人充满希望，但仍无法预测哪一种疫苗在临床上完全有效。

他同时表示，到今年年底可能会有候选疫苗显示出对冠病病毒有效，但真正的问题是，到2021年疫苗产能能否跟得上全球的巨大需求。