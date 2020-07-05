排球美女萨比娜加盟意大利球队

哈通社/努尔苏丹/7月5日 —— 据Sports.kz网站消息，哈萨克斯坦排球美女萨比娜•阿勒腾别科娃（Sabina Altynbekova）近日正式加盟意大利职业排球队Volalto SSD。

消息称，Volalto SSD球队4日官方宣布，球队与哈萨克斯坦运动员签署了为期2年的合同。

据悉，Volalto SSD是意大利女子排球A1级联赛球队。萨比娜在球队还将担任«形象大使»，进一步提高球队的关注度。

萨比娜于1996年11月5日在阿克托别州出生。2014年7月16日至24日，亚洲排球联合会在台湾举办第十七届亚洲青年女子排球锦标赛，萨比娜作为哈萨克斯坦女子排球队后备队员参加此次赛事，这也是她首次参加国际比赛。由于萨比娜貌美如花、皮肤白皙，拥有一双美丽动人的眼睛和欣长健美的身材，很快引起众多媒体关注，成为公众关注的人物。

2015年，萨比娜加盟日本GSS Sunbeams球队，并于2016年回归阿拉木图排球俱乐部。2019年，她与阿联酋排球队签署合同，并在赛季中期受伤，未能继续参加其余赛事。

【编译：小穆】