美国正式宣布退出世卫组织

哈通社/纽约/7月8日 – 联合国新闻服务处消息称，美国已通知联合国宣布将退出世界卫生组织。

联合国消息 称，美国政府于7月6日通知联合国秘书长，它将退出世界卫生组织，并告知这一决定将于2021年7月6日正式生效。

联合国秘书长发言人杜加里克证实了这一消息，据其介绍，联合国秘书长是作为世界卫生组织《组织法》保存人的身份被告知这一决定的。

美国自1948年6月21日起成为世界卫生组织《组织法》缔约国。世界卫生组织大会在接纳美国成为世卫组织成员国时为其将来可能的退出设立了一定的条件，包括提前一年通知并全面支付应分摊的经费。

杜加里克表示，作为1946年世界卫生组织《组织法》的保存人，联合国秘书长正在与世卫组织核实，美国是否满足了退出该组织所有相关要求。

今年4月，美国总统特朗普宣布将暂停向世卫组织拨款，直至对该组织在疫情初期应对是否得当的评估完成为止。

世卫组织网站显示，美国在2016-17年，和此前的许多年里，都是该组织的第一大捐款方，在2016-17年间共出资9亿4560万美元，占到该组织自愿捐款的76%。