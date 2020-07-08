专家意见：央行搬迁将如何影响房地产市场

哈通社/努尔苏丹/7月8日--哈萨克斯坦央行今年7月从阿拉木图市搬迁到努尔苏丹市，专家称，央行的搬迁随后可能导致整个银行业的资本都迁移至首都。

今年七月，哈萨克斯坦央行从阿拉木图市搬迁到努尔苏丹市。央行的新地址是首都左岸的一家商业中心，该中心于2019年投入使用。建筑总面积为1000平方米。

据央行消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2020年4月10日签署的第304号命令，央行于7月1日前完成了迁至首都工作，央行的新地址是努尔苏丹市伊西姆区«永恒之国大道»57A。

根据总统下达的工作指示，央行在阿拉木图阿伊特克比街道67号设立了常驻代表处，其负责人是央行副行长迪娜•哈利耶娃。

代表处将继续与哈萨克斯坦金融市场监管和发展署、哈萨克斯坦金融家协会，金融市场实体和国际金融机构之间的密切合作。

房地产市场专家叶莲娜·格丽娃认为，此次搬迁不会对首都和阿拉木图市的房地产市场产生任何显著影响，因为这只是一小部分员工的流动。

叶莲娜说：«我不认为央行搬迁的举动将显著影响房地产市场。当然，人们肯定会租房或买房，但流量不会那么大。对房地产市场影响更大还有很多其他因素：经济因素、大流行病的影响因素、人们的情绪、抵押贷款利率等。此外，我认为央行此举将吸引大量努尔苏丹市市民在此工作。»

Tetin公司的首席执行官列夫·铁町认为，总的来说，央行位置的改变意味着加强首都在国际舞台上的声誉，并加强AIFC的地位。

专家列举了央行搬迁对努尔苏丹的好处：

·通过方便的融资渠道促进中小企业的发展（加快了银行总部的审批程序);

·首都人口的增长，预计5年内从阿拉木图和各州迁入首都的移民约有50万人（根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会的数据预测显示，来自阿拉木图的移民将有20万人，来自哈国各州的移民将有30万人，首都的平均迁入率为每年6万人）；

·偿付能力需求的增加；

·由于大量具有偿付能力的居民涌入和中小型企业的积极发展，使得努尔苏丹市的发展有了新动力；

·为新兴金融部门建设基础设施和办公楼；

·通过吸引抵押贷款来增加交易量；

·住宅和商业地产预计增长20-25％。

相反，阿拉木图则应该期待不那么乐观的后果。分析师指出，央行搬迁的举动，将导致整个金融部门的迁移，这包括23家银行总部。

目前哈萨克斯坦有28家银行和金融机构：养老基金、哈萨克斯坦证券交易所、保险和租赁公司、国际公司总部等。

据专家估计，如果整个银行业都迁移到首都，首都移民总数将达到20万人。

【编译：阿拉依】