哈萨克斯坦将生产超低灰纯煤

哈通社/卡拉干达/7月8日--卡拉干达州将生产超低灰纯煤。

由Qaz Carbon有限公司落实的生产超低灰纯煤工厂投资项目将于2021年投入使用。

Qaz Carbon有限公司负责人叶尔兰·纳赫玛图林和大卫·凯梅特里兹，以及哈萨克斯坦发展银行董事会主席阿巴伊·萨尔库洛夫在今日举行的新闻发布会上介绍了项目详情。

工厂项目通过哈萨克斯坦发展银行在2020-2025年工业投资发展国家计划框架下提供的资金支持下启动，项目总价值约120亿坚戈。

新工厂的优势在于生产优质煤炭而又不损害环境。得益于自动化和电子领域的新技术，可以对生产的所有阶段进行监控，同时，项目已经通过了国家环境影响评估分析。

Qaz Carbon有限公司股东大卫·凯梅特里兹表示，通过实施该项目发现，哈萨克斯坦不仅拥有独特的投资环境，而且还拥有生产高附加值产品的庞大原材料基础。

哈萨克斯坦发展银行董事会主席萨尔库洛夫表示，项目在国家总统就吸引投资、提高加工行业生产效率方面的工作指示框架下落实的。项目的落实可以新增500个临时工作岗位和110个稳定工作岗位。此外，工厂计划启动出口业务，这也将扩大哈萨克斯坦的出口潜力。

该工厂的主要生产铸铁和钢铁产品、焦炭和半焦炭等，共生产900多种钢铁产品。 现有工厂的年产量约12万吨铸铁和钢铁产品。

为期2年的工厂现代化工作框架下，已为该工厂投资80亿坚戈，并新增1216个工作岗位。公司工作人员的平均工资为24.5万坚戈。 2019年的纳税额达21亿坚戈。

Qaz Carbon 有限公司落实的新项目将有力推动卡拉干达州经济的多元化，并提高劳动生产率。

【编译：阿依波塔】