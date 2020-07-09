努尔苏丹市传染病床位数量增加了近四倍

哈通社/努尔苏丹/7月9日--据首都市政府新闻处消息，自冠状病毒大流行开始以来，努尔苏丹市的传染病床位数量已从1000张增加到3700张以上，收治冠状病毒感染患者的医院数量已从3家增加到13家。

首都市政府新闻处在其Instagram上写道：«最近在国家科学医学中心专门开放了一座大楼用作传染病医院，收治冠状病毒感染患者，共设有240张床位。努尔苏丹市第1综合医院已完全改组为传染病医院。在华美达广场酒店也额外部署了500张床位。根据国家元首的命令市政府正在开展系统性工作。»

努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫说：«为感染冠状病毒的孕妇专门开设了一个围产期中心。另外，治疗肺炎患者的医疗机构也从1家增加到了7家。如果流行病学情况进一步恶化，我们还另外准备了1500张床位：将在宿舍、宾馆和国家心脏外科中心开设床位。此外，还有为紧急情况准备的额外应急设施。为此，我们购买了800张特别配备的医疗床位。未来几天，我市还将收到50台呼吸机，500台氧气浓缩器和2台计算机断层扫描仪。本月我市已额外收到了15台呼吸机。»

首都市政府与国家创伤与骨科研究所、国家科学医学中心、Green Clinic和主要军事临床医院开展合作，使得首都居民可在首都任何一家综合医院进行CT扫描检查。这项措施将在早期阶段预防肺炎并发症的发生。

【编译：阿拉依】