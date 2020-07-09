哈萨克斯坦民航委员会加入国际航空碳抵消和减排计划

哈通社/努尔苏丹/7月9日 —— 据民航委员会消息，哈萨克斯坦8日正式加入国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）。

据悉，航空业排放的二氧化碳占人类活动二氧化碳的3%，国际能源署预测2050年这一比例可能上升到5-9%。为了遏制航空碳排放2013年欧盟试图将国际航空纳入其排放交易计划，航空业界强烈反弹。作为一个折衷方案，联合国下属的国际民用航空组织（ICAO）设计了国际航空碳抵消和减排计划（Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation，CORSIA），要求航空公司补偿国际航班产生的超出基准线的二氧化碳排放。

根据CORSIA的要求，所有具有重要规模的航空公司自2019年1月起根据具体的指导原则，记录国际航班的排放量，无论这些航空公司的所在国是否为CORSIA最初和自愿阶段计划的签署国。随后，根据2019年和2020年的平均排放水平，建立一个全球排放基准。

CORSIA在初期（2021年～2026年）采取自愿原则，第一批航空公司将被要求抵消任何超过排放基准的碳增长，之后ICAO的191个成员国的所有航空公司将强制执行这一规定。