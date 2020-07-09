教育部批准使用线上语言水平证书申请硕士和博士学位

哈通社/努尔苏丹/7月9日--据教育和科学部新闻处消息，由于受COVID-19大流行影响，学生无法以传统形式参加国际雅思英语能力测试。因此，哈萨克斯坦教育和科学部部长长签署了一项命令，允许大学本科毕业生通过网上报考Duolingo英语测试和IELTS INDICATOR的方式申请硕士和博士学位。

教育部在消息中写道“测试将通过信息系统完全以电子形式进行，该系统排除了考试期间作弊的可能性。在Duolingo英语测试和IETLS Indicator考试过程中，将会使用现代化的监考系统。Duolingo英语测试获得了常春藤大学、罗素大学集团、纳扎尔巴耶夫大学等众多世界一流大学的认可。目前Duolingo大约有3亿注册用户。IELTS Indicator是雅思学术模块中的一个全新在线测试，可以在大流行期间在网上参加考试。”

申请硕士学位时，需要Duolingo英语测试分数至少为95分，IELTS INDICATOR的分数必须至少为6.0。申请博士学位时，Duolingo英语测试分数必须至少为85分，IELTS INDICATOR的门槛分数必须至少为5.5。

Duolingo英语测试证书的有效期为一年，IELTS INDICATOR的证书有效期为两年。

值得一提的是，只有在申请博士学位时，才需要提供外语水平证书。在申请硕士学位时，您可以提供国际证书，其中包括Duolingo英语测试、 IELTS INDICATOR，或者报考综合外语考试。

以下是有关参加综合测试的申请提交以及奖学金竞赛的截止日期信息。

申请硕士学位

招生委员会将于6月15日至7月15日之间在教育和科学部国家考试中心的网站上接受参加综合测试的申请。

综合测试将于8月1日至8月15日以电子形式进行。招生委员会将于8月16日至20日接受参加研究生奖学金竞赛的申请。

申请博士学位

招生委员会将于7月3日至8月3日之间在教育和科学部国家考试中心的网站上接受博士学位的申请。申请博士学位的考试将于8月4日至20日之间举行。

【编译：阿拉依】