托卡耶夫总统新冠疫情问题电视讲话全文
全文如下：
亲爱的哈萨克斯坦同胞们！
新冠肺炎疫情形势依然严峻。从感染率指标来看，同其他国家相比，哈萨克斯坦算不得更好，却也并非更糟。我们当然不会对此感到满意。我们正面临着大量的工作，需要全社会共同完成。
我们不应低估新冠病毒的威胁，认为它只是一种普通感冒的看法是错误的。这是一种非常凶险的疾病，全球患者人数已经接近1200万，死亡人数不断上升。
正因为如此，我们在大流行病暴发伊始就采取了坚决严格的疫情防控措施，从而挽救了许多生命。但遗憾的是，由于民众不遵守隔离规定，前任卫生部领导犯下系统性错误，以及地方行政长官行动迟缓，我们事实上正面临着第二波疫情来袭，并且伴随着感染者数量急剧增长。
国家（疫情防控）委员会作出实施为期两周全国范围隔离措施的决定是正确的，目前疫情已首次出现稳定迹象。但现在就开始放松显然为时过早，未来两周将是我们抗疫斗争至关重要的阶段。
国家正在采取一切措施稳定疫情。我们加强了紧急医疗救护，组建了400个综合医疗队，为居民提供上门医疗服务，到年底医疗队数量将增至3500个。我们开始增加医院病床床位，自我下达命令至今，新冠肺炎患者床位已经增加70%，达到4.3万个。军队医护人员积极投身抗疫斗争，我们利用军队资源额外增加了500个病床床位。我们在疫情暴发地区建设野战医院，招募并集中培训后备医生。为扩大检测范围，我们新建检测实验室，增购20台核酸检测仪，建立8座移动式检测站，包括为农村居民提供检测。通过这些措施，我们已将日检测量提高到4万份。
我要着重谈一谈药品保障工作。我们简化药品认证程序，缩短审批时间，延长为防疫需要进行单一渠道特殊政府采购的时限。我们简化未注册抗疫药物进口程序，这类申请可在一天之内完成审批。我们加快国产厂商抗疫药物注册程序。所有这些措施能够确保更加快捷地将急需药物送到医院和药店。政府和各地方紧急开展工作，确保为居民提供一切必需药物。我们为医疗机构购买了能够治疗3万名患者所需的药物，超过目前住院患者数量（1.8万人）的70%，并且这项工作还在继续。我们已经将各种必需药物投入零售网络，包括80万盒扑热息痛，预计本周还将有90万盒到货；15万盒抗生素已经进入各大药店。相信近期药品短缺问题就能得到解决。我再次呼吁民众不要恐慌，不要毫无目的地购买药品，导致市场出现抢购。
我们为购买药品和呼吸机、补贴医务工作者和采取其他紧急措施投入了超过1500亿坚戈。我们对所有的资金支出保持密切监控。
现在最重要的就是避免社会恐慌。一些不良商人试图利用疫情发财，他们人为制造哄抢，试图抬高急需药品价格，各地方政府必须对此进行公开检查。还有些人制造政治阴谋，散播谣言，通过各种“预测”和“呼吁”使局势升温，试图煽动社会仇恨。这种操弄极其危险，必须依法作出处理。
遗憾的是，疫情还在继续夺走人民的生命。官方公布的数字背后是数百个家庭的悲剧，有人失去了父母、兄妹和儿女。我向死者的亲属表示慰问，这是我们所有人共同的悲剧。我决定将7月13日定为新冠肺炎遇难者全国哀悼日。相信我们每个人，无论届时他在哪里，都将为逝者默哀。希望所有的同胞在我们人民遭受的苦难面前，都能表现出坚定、冷静和责任。
我们将继续与新冠病毒作斗争。胜利必将属于我们！我们绝不能屈服于沮丧和冷漠。今天，我们比任何时候都更加需要团结。我们不会对任何人弃之不顾，我们将为每一个哈萨克斯坦人的生命和健康而战。