托卡耶夫总统新冠疫情问题电视讲话全文

哈通社/努尔苏丹/7月9日 —— 7月8日晚间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫就当前国内新冠肺炎疫情形势发表了全国电视讲话。

全文如下：

亲爱的哈萨克斯坦同胞们！

新冠肺炎疫情形势依然严峻。从感染率指标来看，同其他国家相比，哈萨克斯坦算不得更好，却也并非更糟。我们当然不会对此感到满意。我们正面临着大量的工作，需要全社会共同完成。

我们不应低估新冠病毒的威胁，认为它只是一种普通感冒的看法是错误的。这是一种非常凶险的疾病，全球患者人数已经接近1200万，死亡人数不断上升。

正因为如此，我们在大流行病暴发伊始就采取了坚决严格的疫情防控措施，从而挽救了许多生命。但遗憾的是，由于民众不遵守隔离规定，前任卫生部领导犯下系统性错误，以及地方行政长官行动迟缓，我们事实上正面临着第二波疫情来袭，并且伴随着感染者数量急剧增长。

国家（疫情防控）委员会作出实施为期两周全国范围隔离措施的决定是正确的，目前疫情已首次出现稳定迹象。但现在就开始放松显然为时过早，未来两周将是我们抗疫斗争至关重要的阶段。

国家正在采取一切措施稳定疫情。我们加强了紧急医疗救护，组建了400个综合医疗队，为居民提供上门医疗服务，到年底医疗队数量将增至3500个。我们开始增加医院病床床位，自我下达命令至今，新冠肺炎患者床位已经增加70%，达到4.3万个。军队医护人员积极投身抗疫斗争，我们利用军队资源额外增加了500个病床床位。我们在疫情暴发地区建设野战医院，招募并集中培训后备医生。为扩大检测范围，我们新建检测实验室，增购20台核酸检测仪，建立8座移动式检测站，包括为农村居民提供检测。通过这些措施，我们已将日检测量提高到4万份。

我要着重谈一谈药品保障工作。我们简化药品认证程序，缩短审批时间，延长为防疫需要进行单一渠道特殊政府采购的时限。我们简化未注册抗疫药物进口程序，这类申请可在一天之内完成审批。我们加快国产厂商抗疫药物注册程序。所有这些措施能够确保更加快捷地将急需药物送到医院和药店。政府和各地方紧急开展工作，确保为居民提供一切必需药物。我们为医疗机构购买了能够治疗3万名患者所需的药物，超过目前住院患者数量（1.8万人）的70%，并且这项工作还在继续。我们已经将各种必需药物投入零售网络，包括80万盒扑热息痛，预计本周还将有90万盒到货；15万盒抗生素已经进入各大药店。相信近期药品短缺问题就能得到解决。我再次呼吁民众不要恐慌，不要毫无目的地购买药品，导致市场出现抢购。

我们为购买药品和呼吸机、补贴医务工作者和采取其他紧急措施投入了超过1500亿坚戈。我们对所有的资金支出保持密切监控。

现在最重要的就是避免社会恐慌。一些不良商人试图利用疫情发财，他们人为制造哄抢，试图抬高急需药品价格，各地方政府必须对此进行公开检查。还有些人制造政治阴谋，散播谣言，通过各种“预测”和“呼吁”使局势升温，试图煽动社会仇恨。这种操弄极其危险，必须依法作出处理。

遗憾的是，疫情还在继续夺走人民的生命。官方公布的数字背后是数百个家庭的悲剧，有人失去了父母、兄妹和儿女。我向死者的亲属表示慰问，这是我们所有人共同的悲剧。我决定将7月13日定为新冠肺炎遇难者全国哀悼日。相信我们每个人，无论届时他在哪里，都将为逝者默哀。希望所有的同胞在我们人民遭受的苦难面前，都能表现出坚定、冷静和责任。

我们将继续与新冠病毒作斗争。胜利必将属于我们！我们绝不能屈服于沮丧和冷漠。今天，我们比任何时候都更加需要团结。我们不会对任何人弃之不顾，我们将为每一个哈萨克斯坦人的生命和健康而战。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆