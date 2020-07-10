哈萨克斯坦外交人员向医务工作者提供支援

哈通社/努尔苏丹/7月10日 – 哈萨克斯坦外交部发起了一项为哈国抗击疫情前线的医护提供支援的活动。

哈外交部新闻发言人阿伊别克·司马迪亚洛夫表示，新冠肺炎全球大流行突然闯入了人们的生活，在全球范围内蔓延。疫情带走了近50万人的生命，对全球各国人民的生命和健康财产安全带来了巨大的危害。

他表示，哈萨克斯坦如今也在面临着复杂而艰险的时刻，我国医疗系统正在竭尽全力的抵抗着疫情的侵袭。医护人员们忠诚的履行着自己的使命，并在抗击疫情的工作当中，时刻面临被感染的风险。在这个时候，相互支持和团结互助更加必要。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫号召全民团结一心共同抗击疫情，并宣布7月13日为全国哀悼日，为新冠疫情期间的病逝患者致以哀悼。为了表达对这一决定的支持，哈萨克斯坦外交部工作人员们自愿从薪水中捐出一部分资金，从境外购买医疗设备、药品和防护装备，支援一线抗疫的医护人员。

此外，哈萨克斯坦外交人员联合会号召成员踊跃参与志愿者服务项目，并愿意派出志愿者担任护工工作，协助医护人员抗击新冠疫情。

外交部发言人表示，希望这些支援能够为我国的抗疫工作起到帮助。





【编译：木合塔尔·木拉提】