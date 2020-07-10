哈萨克斯坦出现“不明肺炎”？卫生部：消息不实

哈通社/努尔苏丹/7月10日--中国媒体发布了关于哈萨克斯坦出现不明肺炎的报道，哈萨克斯坦卫生部对此做出了回应。

近期有中国的部分媒体发布了关于在哈萨克斯坦出现致死率远高于新冠的不明肺炎的报道，哈萨克斯坦卫生部发布的公告指出，“该消息并不属实 ” 。

哈卫生部消息称：“值得注意的是，世界卫生组织在《国际疾病分类》（ICD-10）中纳入了包括肺炎的编码。根据编码，当肺部CT显示出现磨玻璃阴影症状时，临床和流行病学诊断都会判定为新冠肺炎，但实验室测试并不支持这个诊断结果。

与其他国家一样，哈萨克斯坦会对任何发现的肺炎症状进行监测和报告。 这将有助于及时做出旨在稳定冠状病毒感染及其扩散的管理决策。

7月9日，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢•崔谈到了哈萨克斯坦整体的肺炎疾病数据，该数据包含了所有因细菌、霉菌和病毒等因素引起的肺炎疾病的情况，其中包括了《国际疾病分类》纳入的‘病毒性肺炎，病因不明（viral pneumonia, unspecified organism）’肺炎代码。 ”

卫生部因此指出，中国媒体发布的消息完全不属实。