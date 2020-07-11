世卫组织：全球新冠病例在过去六周内增加了一倍

哈通社/努尔苏丹/7月11日 -- 世界卫生组织10日报告说，在过去六周内，全球2019冠状病毒病病例增加了一倍多，在周五达到1200万。

世卫组织总干事谭德赛指出，只有采取积极的行动，加上国家和全球团结，才能扭转这一大流行病的趋势。

他同时以意大利、西班牙和韩国为例指出，即使在疫情严重的地方，疫情仍能得到控制。

当天的新闻通报会上，世卫组织突发事件计划执行主任迈克尔·瑞安建议各国缓慢、分阶段地开放，在每个阶段之间等待。

迈克尔·瑞安表示，各国应认识到现阶段尚无法彻底消除新冠病毒。他指出，即使在2019冠状病毒病病例为零或接近零病例的国家，这种疾病也在重新出现。

值得一提的是，世卫组织宣布成立了大流行防备和应对独立小组(IPPR)，以评估世界对2019冠状病毒病大流行的应对表现。

独立小组将由两位共同主席领导:新西兰前总理、联合国开发计划署前负责人海伦·克拉克和利比里亚前总统、诺贝尔和平奖得主埃伦·约翰逊·瑟里夫(Ellen Johnson Sirleaf)。 她们将独立运作，并将选择小组的其他成员，其规模尚未确定。 共同主席还将选择一个独立秘书处的成员来向该小组提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】