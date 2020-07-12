营养学家谈哈萨克饮食文化对保持健康的优势

哈通社/努尔苏丹/7月12日 – «有胆固醇»不应成为远离羊肉的理由。哈萨克斯坦医学博士、社科院教授托列格勒德·沙尔马诺夫就如何通过合理的饮食习惯防范冠状病毒的侵害，发表了个人建议。

在接受Ortalyq Qazaqstan网站的采访时，沙尔马诺夫教授表示，在哈萨克社会的饮食文化当中，羊肉一直有个重要的地位，食用羊肉也被很多人认为是食疗的重要方式之一。

但也有人认为羊肉胆固醇过高，会造成很多身体健康问题。沙尔马诺夫认为，因此就完全远离羊肉是错误的。

«每个人体都有调节所消耗食物成分的机制，并且该机制可以连续工作。»他说。

他随后强调指出，相比羊肉而言，食用马肉对人的身体健康更加有益处。

沙尔马诺夫表示，马肉中的营养能更好的被人体吸收，其有效性是羊肉或牛肉的三倍有余。

«哈萨克人有句老话，‘马肉——在你入睡之前，牛肉——在朝阳升起之前，羊肉——第二天落日之前’，这句话讲的就是每一种肉的营养被人体吸收的速度。»他说。

教授指出，患有疾病的人经常会表现出对没有胃口，不愿吃东西的情况。

«在这样的情况下，应该饮用加入了‘库尔特（құрт-一种哈萨克硬奶酪）’的肉汤，哪怕是强迫他们喝下去。为了增加人体的体抗力，应该尽可能的食用有营养的食物。这包括马肉、羊肉、鱼肉、蔬菜等。»他说。

他同时还着重强调了饮用马奶和食用马肉的重要性。

«马奶是富含维生素C的天然饮料，而马肉的营养程度与鲟鱼不相上下，且比鲟鱼更美味。»教授说。

沙尔马诺夫教授表示，应该让患者多食用流质食物。

他同时强调，对马奶进行加温后再饮用的方法是不正确的。

«马奶中富含近千种有效的营养物质，并且有最主要的四大特征：第一、马奶中的蛋白质非常敏感纤弱，第二、马奶中不包含反式脂肪酸这种危害较多的物质，第三、马奶是天然抗生素，第四、在发酵过程中，马奶会产生相当多的抗坏血酸（维生素C），能够消灭多种病菌。因此，在饮用马奶时，千万不能对其进行加热，因为这种做法会破坏我在之前提到的那些物质，使马奶的营养功效大大降低。»他说。

教授表示，马奶最好的饮用温度是保持室温水平。马奶也不应该在冰箱中长时间保存，最好是在从母马身上挤出马奶后，尽快饮用。





【编译：木合塔尔·木拉提】