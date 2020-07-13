美国新冠感染者数据再度刷新记录

哈通社/华盛顿/7月13日 – 美国2019冠状病毒感染数据持续增高，上个周末再度刷新纪录。与此同时，在以色列，数以千计的人上街游行，要求政府给予补助金。

根据美国约翰·霍普金斯大学的统计，全球感染Covid-19疾病的患者总数已超过1300万，其中56.5万人病逝。

戴口罩的特朗普与美国疫情新纪录

美国总统特朗普上周五首次在电视上以佩戴口罩的形象露面。当天，美国有6.6万人确诊患上新冠肺炎，这是一个新的记录。

特朗普周六访问了华盛顿附近的沃尔特·里德军事医院，探访在那里接受治疗的伤病军人，以及参与抗击COVID-19疫情的医护人员。

美国媒体报道称，特朗普的助理们要求总统在公众面前戴上口罩，但是总统拒绝在集会、新闻发布会和其他公共活动中戴口罩。

美国目前依然是全球新冠疫情最严重的国家，目前已累计有300万人感染病毒，其中13.23万人死亡。

俄罗斯与英国的情况

俄罗斯过去23小时内新增确诊病例6615例，130例死亡。根据该国抗疫指挥部的统计，截至目前累计确诊的新冠病例已达72.7万（全球位列第四），其中11335人病逝。

英国上周六允许游泳池和室外剧院以及板球场恢复对外开放。在该国，公共场所是否需要强制佩戴口罩，依然是属于争议的话题。当局目前尚未打算发布强制令。

全球其他地区的情况

印度的新冠感染者已达82万。周日，著名的宝莱坞明星艾西瓦娅·雷，以及她的丈夫和女儿都同时确诊患有COVID-19。

印度在感染者总数方面，位列美国和巴西（180万人）之后，居全球第三，而死亡人数位于全球第八。

拉丁美洲的整体情况依然未见好转。四个拉美国家：巴西、秘鲁、治理和墨西哥被列为抗疫措施最糟糕的国家行列。





【编译：木合塔尔·木拉提】