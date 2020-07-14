研究：源自大羊驼的抗体可中和冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/7月14日 —— 实验室研究显示，源自大羊驼的抗体可中和2019冠状病毒，有望用于开发冠病治疗方法。

新华社报道，英国研究人员周一（13日）在学术期刊《自然·结构和分子生物学》上发表论文说，大羊驼（Alpaca）等一些骆驼科动物体内会天然产生大量结构简单的小型抗体，这类抗体可用于制备更微小的纳米抗体。纳米抗体不仅分子量小，还非常稳定，常被应用于药物开发、临床诊断等领域。

英国罗莎琳德·富兰克林研究所、牛津大学等机构的研究人员介绍，他们利用大羊驼血细胞中提取的抗体，制作出了新型纳米抗体，体外实验显示，这些纳米抗体可与2019冠状病毒的刺突蛋白紧密结合，阻止其感染人体细胞。借助X射线和电子成像技术，他们还发现这些纳米抗体与这种新病毒结合的方式与其他已知抗体均不相同。

论文作者之一、罗莎琳德·富兰克林研究所所长奈史密斯说，这些纳米抗体或许可以像冠病康复期患者的血浆一样，用于治疗冠病。实验显示，纳米抗体与人源抗体结合使用可以达到比单独使用更好的效果。此外，这些纳米抗体还是潜在的高效诊断工具。

研究人员希望可以将这一最新成果推向临床前试验。