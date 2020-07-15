经过四个月的闭馆 冬宫和俄罗斯博物馆将分阶段对外开放

哈通社/圣彼得堡/7月15日--据俄罗斯塔斯社报道，在持续四个月的闭馆之后，位于圣彼得堡的国家冬宫博物馆（埃尔米塔日国家博物馆）和俄罗斯博物馆将再次向公众开放。此前，因受冠状病毒大流行影响，从3月17日起暂时不向公众开放。

圣彼得堡最大的两家博物馆负责人表示，游客可通过电子门票进入博物馆，在馆内的参观时间也有限制，游客还需严格遵守参观路线，并遵守卫生防疫措施。

俄罗斯博物馆

俄罗斯博物馆馆长弗拉基米尔·古塞夫在塔斯社新闻发布会上说：«请游客谅解这些限制性措施，并为由此给您带来的不便表示歉意。» 他指出，针对博物馆所采取的限制性措施与一些特定问题有关，比如限制游客在博物馆内行动非常困难，并且不可能强迫游客从一个特定的角度观赏画作，游客数量的减少也将影响博物馆的门票销售收入。

据他介绍，将分阶段开放博物馆，于7月15日开放主馆。通过俄罗斯博物馆的网站已售出了1800张电子票。每20分钟允许10名访客进入。入口处设有口罩销售点和热成像仪设备，用于对访客进行非接触式体温测量。在这种限制模式下，博物馆每天将可接待约200名访客，而不是以往的2000人。

米哈伊洛夫宫、斯特罗加诺夫宫、大理石宫将于7月29日开放。

国家冬宫博物馆

国家冬宫博物馆的主馆和总部将从7月15日起恢复接待访客。其他展览馆，包括缅希科夫宫计划于8月1日开放。

国家冬宫博物馆在其官方网站的声明中表示，博物馆引入了暂时性的限制措施，只能在线购买具体时段和参观路线的门票。为了确保符合卫生和流行病学要求，参观主馆和总部的时间限制为两个小时，此外，参观方向将严格朝一个方向进行。在每个参观场次之间，将进行消毒和通风。





【编译：阿拉依】