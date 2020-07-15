来自中国和俄罗斯的人道主义援助物资将分发至哈全国

哈通社/努尔苏丹/7月15日--在努尔苏丹市来自俄罗斯和中国的人道主义援助物资分发工作正在紧锣密鼓地进行中。首都马吉利斯议员米拉斯·谢克诺夫谈到各州将分别获得多少份额的人道主义援助物资。

米拉斯告诉记者：«将分别给阿科莫拉州、阿克托别州、阿拉木图州、东哈州、江布尔州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈州和突厥斯坦州分发2600套防护服，21750只三层医用口罩，230盒药品‘Coronavir’。»

«将给努尔苏丹市分发2790套防护服，21850只三层医用口罩，236盒药品‘Coronavir’。阿拉木图的分配额基本与努尔苏丹市的份额相同。»议员补充说。

他强调，将在各州之间平均分配援助物资。

议员总结说：«将分发给奇姆肯特市1790件防护服，21800只三层医用口罩，以及236盒‘Coronavir’药品。此次援助物资中总共有44775件防护服，37万只三层医用口罩和3928盒‘Coronavir’药品。反腐败行动署与‘Adaldyk Alany’项目、社会活动家一起审查并分发了此次的人道主义援助物资。»

【编译：阿拉依】