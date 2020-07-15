在粉红色湖演奏冬不拉名曲的视频引起网友围观和赞赏

哈通社/努尔苏丹/7月15日--近日，冬不拉演奏家玛尔詹·卡帕萨玛在社交媒体上发布了在粉红色的克布土兹湖演奏著名作曲家的冬不拉曲的视频，引起网友围观和赞赏。粉红色的克布土兹湖已成为隔离期间市民最爱去的场所之一。

冬不拉演奏家玛尔詹·卡帕萨玛在其Instagram账户上分享了她在粉红色的克布土兹湖演奏著名作曲家达吾列特克列·舍盖吾勒的冬不拉曲“Көрұғлы”的视频。许多网友纷纷点赞留言，对女孩在不同寻常的场景下演奏冬不拉名曲表示赞赏。

克布土兹盐水湖的名字也别有一番韵味，克布（Көбей）在哈萨克语的字面意思中是指更多的，但正确的翻译应该是丰饶的生命力、子孙后代和财富将与你同在。这是哈萨克人曾经广为流传但如今已被遗忘的名字之一。也就是说，克布土兹意味着富含生命力的盐。

美丽的粉红色克布土兹湖在哈萨克斯坦人中越来越受欢迎，特别是对努尔苏丹市的居民而言。它不仅引起了哈萨克斯坦网友的兴趣，也引起了外国网友的兴趣。

值得一提的是，粉红色盐水湖坐落于阿克莫拉州的叶来曼套市，距首都努尔苏丹三160公里，约2小时车程。

【编译：阿拉依】